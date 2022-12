Halvim stsenaarium näibki täituvat: lennureisid Venemaal meenutavad üha enam Vene ruletti

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) seadis juba juulis kahtluse alla lendude ohutuse Venemaal. Riigi transpordiministeerium lükkas toona selle hinnangu siiski ümber, öeldes, et Vene lennuohutus on kõrgel tasemel ja vastab täielikult rahvusvahelistele standarditele.

Ent mõni kuu varem oli Euroopa Liit keelustanud Venemaa lennufirmadele lennukite varuosade tarnimise, nende hoolduse ja kindlustamise. On selge, et lennuki remont nõuab mitte ainult sertifikaate, vaid ka varuosi. Osasid saab kasutada piiratud aja, pärast mida tuleb need välja vahetada.