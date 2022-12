Urmas Paet Kiievis: Ukraina peab tagasi saama kogu oma territooriumi

„EL peab jätkama igakülgset toetust Ukrainale ning tegema selleks tihedat koostööd liitlastega,“ ütles Paet. „Vaja on jätkuvat sõjalist, finants- ja humanitaarbi, ning uusi Venemaa-vastaseid sanktsioone.“

Venemaa hävitab praegu süsteemselt Ukraina elektrivõrke ning see seab miljonid inimesed praegusel talvel väga keerulisse olukorda. Ukraina peab saama kiiret tehnilist abi, kuid peamine on suurem õhutõrjevõimekus.

Paet lisas, et Venemaa peab Ukraina ülesehitamise kinni maksma. „On ainult õiglane, et agressorriik maksab oma hävitustöö eest. Selleks tuleb kasutada Venemaa külmutatud vara,“ lisas ta. „Samuti tuleb luua eritribunal Venemaa agressioonikuritegude süüdlaste karistamiseks,“ lisas ta. Juba praegu on dokumenteeritud 50 000 Venemaa sooritatud kuritegu Ukraina inimeste vastu.