Vihakõne ohjeldamisega tegelev Briti mittetulundusühing CCDH ja USA Laimuvastane Liiga (ADL) teatasid oma aruannetes, et vihakõne maht Twitteris on Muski juhtimisel tõusnud enam kui poole võrra.

CCDH teatel on mustanahaliste vastu kasutatava n-tähega algava laimusõna igapäevane kasutamine kasvanud Muski juhtimise ajal kolm korda suuremaks, kui 2022. aastal seda sõna keskmiselt kasutatud on. Geide ning transinimeste vastu suunatud solvangute kasutamine on kasvanud vastavalt 58% ja 62%.