Koroonarindel on olukord veel stabiilne, ent R on tasapisi kerkimas

Viimasel ajal on ametlikud koroonanumbrid olnud ühtlasel tasemel, küll aga on veidi kerkima hakanud reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja (arvutatud hospitaliseeritute põhjal). Viimastel andmetel (27. november) oli see üle-eestiliselt 1,05. Novembri hakul aga 0,87.