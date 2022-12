Kreml: Joe Bideni ettepanekuga rahukõneluste alustamiseks me „ilmselgelt“ ei nõustu

Biden ütles eile peetud ühisel pressikonverentsil Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, et on üheskoos liitlastega valmis Venemaa riigipea Vladimir Putiniga maha istuma ja rahutingimuste üle arutama, kui too on siiralt huvitatud otsimast võimalusi sõja lõpetamiseks.