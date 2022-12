Viktor Orbán: Ungari vetostab euroliidu abipaketi Ukrainale

Orbán nentis riigiraadiole antud intervjuus, et Ukraina vajab abi oluliste teenuste toimimise eest tasumisel. Ta rõhutas, et kavatseb EL-i plaani vetostada, kuna paketi rahastamiseks kavatsetakse ühiselt laenu võtta, vahendab France24.

„Küsimus on selles, kuidas Ukrainat aidata,“ ütles Orbán. „Üks ettepanek näeb ette, et me peaksime EL-i liikmesriikide eelarvete toel üheskoos uusi laene võtma ja selle raha Ukrainale andma. Me ei poolda seda, sest me ei taha, et Euroopa Liit muutuks koostööd tegevate liikmesriikide kogukonna asemel võlgades riikide ühenduseks.“

Ungari valitsusjuht tegi ettepaneku, et kõik EL-i 27 liikmesriiki peaksid Ukrainale abi andma otse oma eelarvest ja kahepoolsete lepingute alusel.

„Teistsugust plaani me ei aksepteeeri, me ei nõustu sellega, ilma meieta see ei teostu,“ ütles ta.

Varem on Orbán mõista andnud, et Ungari oleks valmis Ukrainale oma eelarvest kahepoolsetel tingimustel andma 60–70 miljardit forinti, mis on umbes 146–170 miljonit eurot. See oleks summa, mis tema sõnul ei kahjustaks Ungari rahvuslikke huve.