Lahkhelid valitsuses. Solman väidab, et Läänemets surus „katuseraha“ esiti tema kulureale

Läänemets (SDE) juhib siseministeeriumi, mille sildi all soovib investeerida suured summad näiteks lasteaedade ja koolide ehitamisse. „See pole siseministeeriumi raha, see on riigieelarvet tehes mõeldud regionaalseteks investeeringuteks,“ ütles Läänemets eile Delfile. „Kui valitsuses olev minister, kes vastutab regionaalarengu eest, ei ole valmis regionaalarengusse panustama… Koalitsioonilepingut tehes rääkisime, et regionaalareng on meile oluline. Detaile mõistagi toona paika ei pannud, aga rääkisime, et tahame võimalust Eesti elusse panustada. Vaadake: see raha ei lähe maailmavaatelisele erakonnaga seotud MTÜ-le. Meie ettepanekud mõjutavad väga paljusid Eesti noori.“