Edward Snowden sai kätte Vene passi

Küsimusele, kuidas Snowden sellele reageeris, vastas Kutšerena: „Ta on loomulikult õnnelik, tänab Vene Föderatsiooni kodakondsuse saamise eest, on nüüd täieõiguslik Vene Föderatsiooni kodanik. Aga mis on kõige tähtsam, Venemaa konstitutsiooni järgi ei saa teda nüüd välisriigile välja anda.“