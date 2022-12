Kreml: Putin ütles Scholzile, et löögid sihtmärkide pihta Ukrainas on sunnitud vastureaktsioon

Putin teatas Scholzile, et raketilöögid sihtmärkide pihta Ukrainas on sunnitud reaktsioon Kiievi rünnakutele Venemaa tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas Krimmi silla vastu.

„Märgiti, et Venemaa relvajõud hoidusid pikka aega täpsetest raketilöökidest teatud sihtmärkide pihta Ukraina territooriumil, aga nüüd on sellised meetmed muutunud sunnitud ja vältimatuks vastureaktsiooniks Kiievi provokatsioonilistele rünnakutele Venemaa tsiviilinfrastruktuuri, sealhulgas Krimmi silla ja energeetikaobjektide vastu,“ öeldakse teates.

Kreml teatas, et „juhiti tähelepanu lääneriikide, sealhulgas Saksamaa destruktiivsele liinile, kes pumpavad Kiievi režiimi relvi täis ja viivad läbi Ukraina sõjaväelaste väljaõpet“.

„Kõik see, aga ka igakülgne poliitiline ja finantstoetus Ukrainale, viib selleni, et Kiiev heidab täielikult kõrvale igasuguste läbirääkimiste idee. Lisaks sellele stimuleerib see radikaalseid Ukraina natsionaliste üha uutele veristele kuritegudele rahumeelse elanikkonna vastu,“ teatas Kreml.