Elon Musk pani haakristi postitanud ja Hitlerit ülistanud Kanye Westi Twitteris keelu alla

Twitteri uus juht Elon Musk säutsus, et West „rikkus meie vägivalla õhutamise vastast reeglit“, ja konto kasutusõigus peatatakse, vahendab BBC News.

West on viimastel kuudel kära tekitanud terve rea antisemiitlike ja rassistlike avaldustega, mille peale näiteks Adidas lõpetas temaga suhted.

Eelmise keelu sai West Twitteris ja Instagramis pärast antisemiitlike sõnumite postitamist oktoobris. Ta väitis, et teist räpparit Diddyt kontrollivad juudid. West sai keelu vihakõne eest.

Need postitused avaldas West vastuseks kriitikale selle kohta, et kandis Pariisi moenädalal T-särki kirjaga „White Lives Matter“ („Valged Elud Loevad“).

Westi värske Twitteri-keeld määrati vaid tunde pärast seda, kui parempoolne sotsiaalmeediaplatvorm Parler, mis nimetab end „sõnavabadust“ võimaldavaks alternatiiviks peavooluplatvormidele, teatas, et Westil ei lasta selle emafirmat osta.

Westil diagnoositi aastaid tagasi bipolaarne häire ja ta on avalikult rääkinud oma probleemidest vaimse tervisega. Meditsiinieksperdid on aga hoiatanud, et vaimse tervise probleemid ja antisemitism ei käi käsikäes.