Ukraina saatkondadele ja konsulaatidele saadeti verised pakid loomade silmadega

„On alust arvata, et toimub hästi planeeritud terrori- ja hirmutamiskampaania Ukraina saatkondade ja konsulaatide vastu. Omamata võimalust peatada Ukrainat diplomaatilisel rindel, püütakse meid hirmutada. Aga ma võin kohe öelda, et need katsed on asjatud. Me töötame ka edaspidi efektiivselt Ukraina võidu heaks,“ ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.