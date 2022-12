Sanna Marin: Euroopa oleks ilma USA-ta hädas

„Me peaksime kindlustama, et oleme tugevamad,“ ütles Marin täna Austraalias Sydneys, vahendab Guardian. „Ja ma olen teiega jõhkralt aus, Euroopa ei ole piisavalt tugev. Me oleksime ilma Ühendriikideta hädas.“

Marin vastas küsimusele Hiina vastutuse kohta „Venemaa ohjeldamisel“. Marin ütles, et kuigi Hiina võib oma rolli mängida, „ei tohiks me ainult sellele toetuda“.

Marin ütles, et Ukrainale tuleb anda, mida iganes vaja, et sõda võita, ning lisas, et USA relva-, finants- ja humanitaarabi on olnud pöördelise tähtsusega Venemaa edasiliikumise takistamisel.