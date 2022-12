DELFI UKRAINAS | Kiievi arst: saabub mees verejooksuga ja närvitseme, kas jõuame teda enne elektrikatkestust aidata või mitte

Purustused Kiievi energiainfrastruktuuri objektidel on märkimisväärselt raskendanud meedikute tööd, eriti tavalistes polikliinikutes, kus ei ole võimsaid generaatoreid. Ambulatooriumide arstid on sageli sunnitud patsientide vastuvõttu ettenägematute elektrikatkestuste tõttu edasi lükkama. Delfi korrespondent rääkis Kiievi erapraksise arstiga sellest, kuidas ta on tööga pidevate elektriprobleemidega kohandunud.