Siret Kotka on Eesti Keskerakonna esinumber Lääne-Virumaal

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütleb, et Siret Kotka on riigikogus varem maaelu- ja nüüd sotsiaalkomisjoni liikmena seisnud eelkõige Eestimaa tasakaalustatud arengut soosiva regionaalpoliitika ning vähekindlustatud perede toimetuleku eest. „Lääne-Virumaalt pärit poliitikuna on Siret väga hästi kursis sealse piirkonna eripäradega ja Väike-Maarja volikogus on ta seisnud kohaliku elu arengu eest.“

„Tugeva empaatiavõimega inimesena leiab Siret alati aja inimeste muresid kuulata ja neid võimaluse korral aidata. Just praegusel keerulisel ajal on väga oluline meie elanikele tuge pakkuda,“ lausub Jüri Ratas. „Olen alati imetlenud Sireti organiseerimisoskust ja võimet inimestega kiiresti kontakt luua. Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhina on Siret olnud väga edukas uute liikmete värbamisel ning ta on selle eest pälvinud korduvalt erakonna juhatuse tunnustuse.“

Siret Kotka sõnul seisab Keskerakond ainsa erakonnana tõsimeeli erakorralise pensionitõusu eest ja kõrge inflatsiooni tingimustes on just eakad kõige haavatavam sihtgrupp.

Samuti leiab Siret Kotka, et Eestil on viimane aeg järgida heaoluriikide eeskuju ja kehtestada klassikaline astmeline tulumaks. „Eesti ühiskond on saanud piisavalt küpseks, et mõistetakse vajadust läbi solidaarsema maksusüsteemi toetada vähekindlustatud inimesi. Reformierakonna poolt välja käidud maksuplaan suurendab jõukamate inimeste sissetulekuid aastas rohkem kui 1500 euro võrra ja see on praeguses olukorras karjuvalt ebaõiglane,“ arvustab Siret Kotka.

Viru-Nigula valda kavandatava tuumajaama osas peab Siret Kotka sõnul esmajoones arvestama elanikkonna valmisolekut ja keskkonnaohutust. „Tuleb vältida vigu, mis on tehtud Kagu-Eesti elanikega Nursipalu harjutusväljaku laiendamise osas. Eraettevõtte ärihuvid ei tohi kaaluda üles sealsete elanike põhjendatud seisukohti ega Eestimaa kaunist loodust,“ märgib Siret Kotka.