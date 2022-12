OTSEBLOGI | Podoljak: Ukrainas on alates 24. veebruarist hukkunud kuni 13 000 sõjaväelast

Podoljak kommenteeris Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnu, kes ütles varem, et Ukraina armee on kaotanud 100 000 sõjaväelast.

Podoljaki sõnul Euroopa Komisjon eksis ja see on selge, sest video von der Leyeni esinemisega kustutati ja need arvud kõrvaldati.

„Meil on kindralstaabi ametlikud hinnangud, on ametlikud hinnangud, mida ütleb kõrgeim ülemjuhataja. Ja need ulatuvad 10 000-st kuni 12 500-13 000 hukkununi. See tähendab, et me räägime hukkunute arvust avatult,“ ütles Podoljak.

Podoljaki sõnul on Ukraina relvajõududel rohkem kaotusi haavata saamiste tõttu.

Podoljak lisas, et kui rääkida ohvritest tsiviilelanikkonna hulgas, siis neid on märksa rohkem kui 20 000, mida nimetas von der Leyen. Podoljaki sõnul sõdib Venemaa tsiviilelanikkonnaga, eriti okupeeritud territooriumidel, mistõttu on seal väga palju massihaudu ja piinakambreid.