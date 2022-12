Venemaa naftale kehtestatava hinnalae läbirääkimistel on Eesti oma väiksusele vaatamata tugeval läbirääkimispositsioonil, kuna hinnalae jaoks on vaja üksmeelt, märgib väljaanne.

Leht kirjutab, et ülemmäära kehtestamisele seisavad vastu vaid Poola ja Eesti, kes usuvad, et praegu välja pakutud 60-dollariline ülempiir barreli eest on liiga madal, ega hakkaks Venemaa naftatulusid mõjutama.