FIFA MM | Iraanlased võtavad kaotust USA-le sümbolina režiimi allakäigust

Iraani-USA matšil mänginud ja Bandar Anzalist pärit Iraani jalgpallikoondise poolkaitsja Saeid Ezatolahi avaldas ühismeedias, et tunneb Samakit ja postitas pildi, kus nad on koos noorte jalgpallimeeskonnas.

„Ühel päeval langevad maskid ja tõde paljastatakse. See pole see, mida meie noored väärivad. See pole see, mida meie rahvas väärib,“ lisas Ezatolahi. Teisipäevase mängu järel oli näha, kuidas kaotusest löödud jalgpallurit lohutasid nii koondisekaaslased, kui USA mängijad.