Politsei tabas elumaja süütamises kahtlustatava mehe tänu inimeste vihjetele

Neljapäeval teatas politsei, et mehe isik sai tänu laekunud vihjetele tuvastatud. Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul on mees nüüd kinni peetud paragrahvi alusel, mis räägib süütamisest, millega põhjustatakse oht inimese elule või tervisele.

„23. oktoobri ööl sai häirekeskus teate, et Tallinna vanalinnas Laial tänaval põleb lahtise leegiga elumaja. Majast evakueeriti kuus elanikku, kes kõik õnneks pääsesid vigastusteta,“ kirjeldas Vares juhtumit. „Päästeameti inspektorid selgitasid, et kortermaja tulekahju ei saanud olla õnnetusjuhtum. Sündmuskoht viitas, et tuli sai alguse maja pööningult ja põhjus peab olema inimtekkeline.“