Ukraina julgeolekunõukogu sekretär: Venemaa peaks nendes piirides olemast lakkama, seal hävitatakse rahvaid

„Neid lihtsalt tuleb hävitada, et nad lakkaksid olemast riik nendes piirides, milles nad eksisteerivad. Sest tänasel päeval on Venemaa üks vähestest riikidest, millel on oma territooriumil kolooniad, mis on hävitanud tohutu hulga rahvaid, keeli, kultuure, traditsioone. Nad on lihtsalt barbarid. Ja kui öeldakse, et me peame nende barbaritega ühise laua taha istuma ja midagi rääkima, siis ma arvan üldse, et see on ebaväärikas,“ ütles Danilov.