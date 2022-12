Ehkki loo autoriks on Venemaa suhtes sõbraliku riigi televisioon, avaneb okupeeritud linnast lohutu pilt.

Purustatud uste ja akendega pangahoone endises riietusruumiss elava naise sõnul ei saa elu üle kurta, kuna vähemalt on kate tuule ja vihma eest. Ta räägib pisarsilmi, et linnast lahkunud lapsi ja lapselapsi ei näe ta võib-olla enam kunagi. Valentina jäi koos abikaasa kõigile raskustele vaatamata linna elama ja üritab seal oma elu taas üles ehitada. Uuesti avatud on isegi kohalik draamateater, räägib naine.