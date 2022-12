VIDEO | Kaja Kallas: mina ei ole katuserahasid kunagi pooldanud

Ekspress kajastas, kuidas riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) on otsustanud jagada laiali raha oma parteiga seotud MTÜ-dele. Peagi selgus, et siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) idee on investeerida regionaalsel tasandil lasteaedadesse, koolimajadesse, päästega seotud MTÜ-desse ja kogukondlikesse projektidesse.

Peaminister Kaja Kallas sõnas tänase valitsuse pressikonverentsi järel Delfile, et see kõik tuli talle üllatusena. Mis neist võimalikest toetustest saab, on tema sõnutsi nüüd riigikogu otsustada.

Möödunud nädalal oli taas meedias palju juttu, kuidas jagasid oma katuseraha rahvasaadikud. Veel paari aasta eest, mil Reformierakond oli opositsioonis, jättis nende fraktsioon võimaluse kasutamata. Praegu on olukord teine. Intervjuus toonitas Kallas, et tema ise pole katuserahasid kunagi pooldanud. Küll viitas ta, et riigikogulased näevad nii võimalust mõjutada oma kodukoha hakkamasaamist läbi regionaalsete toetuste.

Tuleva aasta märtsi hakul selgub, kes kuuluvad riigikogu järgmisesse koosseisu. Kallas andis oma hinnangu parteide senistele kampaaniakäikudele. „Minule tundub, et üsna karmiks läinud,“ märkis ta valimisvõitluse kohta. „Eks see kõik meie enda kätes, kuidas käitume.“