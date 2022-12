Rail Baltica Industry Day: ülevaade ülemaailmse projekti edenemisest ja prioriteetidest

6. detsembril toimub Rail Baltica Industry Day 2022, mis on digitaalne konverents. Üritus on korraldatud selleks, et anda laiem ülevaade Rail Balticu edenemisest 2022. aastal, sealhulgas käimasolevatest ja kavandatud hangetest, ettevalmistustest järgmisteks ehitusetappideks, raudtee allsüsteemide arendamisest, tervise ja ohutuse tagamiseks rakendatud meetmetest ning muudest teemadest, mis on olulised neile, kes soovivad liituda Rail Baltica tarnijate meeskonnaga.