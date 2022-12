Nädala jooksul lisandus 2241 COVID-19 juhtu

Registreeritud andmete põhjal võib hinnata gripi haigestumuse intensiivsust veel madalaks, kuid laboratoorselt kinnitatud proovide arv on hakanud kasvama. Laboratoorselt kinnitatud gripijuhud on registreeritud Harjumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal. Viiruse levik on muutunud püsivaks Harjumaal, Tartumaal ja Võrumaal, kuid riigis tervikuna on viiruselevik veel piiratud.