Tervise- ja tööminister tänas Pärnu kiirabi kiire ja tõhusa tegutsemise eest Läti suurõnnetuses

„Alates nädalavahetusest olen oodanud pikisilmi, et kohapeal ja isiklikult tänada tublisid Pärnu haigla kiirabiosakonna töötajaid,“ tõdes minister Peterson. „Pärnu haigla kiirabiosakond väärib täit tunnustust kiire ja võimeka reageerimise eest möödunud laupäeva õhtul Lätis Põhja-Ainažis Ukraina relvajõudude liikmeid vedanud Eesti bussi ja veoauto laupkokkupõrkes.“ Peterson lisas, et sügisel Läti ja Eesti vahelist kiirabi piiriülese koostöö lepingut uuendades poleks kuidagi osanud arvata, et vastavat kokkulepet läheb nii kiiresti ja suures mahus vaja.