Tervisekassa alustab COVID-19 vaktsineerimiskampaaniaga

„Arstina tahaksin rõhutada eelkõige seda, et koroonaviirus kulgeb eriti raskelt krooniliste haigustega ja vanemaealistel inimestel. Seda on kahjuks näidanud viimaste aastate kogemus perearstikeskustes,“ kinnitas dr Piret Rospu Tabasalu perearstikeskusest. „Kaitsesüst ja tõhustusdoos on parim kättesaadav võimalus, mida igaüks saab teha selleks, et vältida haiglasse sattumist või koroonaviiruse põdemise järgseid tüsistusi. Alati on võimalik nõu pidada ka oma pereõe või perearstiga, kui tekib küsimusi või soovite vaktsineerimisega seonduvat arutada.“ julgustab dr Rospu.

Vaktsineerima peaksid minema kõik inimesed, kellel on viimasest vaktsiinisüstist või haiguse läbipõdemisest möödas rohkem kui kuus kuud, manitseb tervisekassa. „Vaktsiin on nagu helkur, kiiver, turvavöö, päästevest või kondoom- neid vastutustundlikult kasutades kaitseme ennast, kui ka teisi. Just sellist võrdlust käesolev kampaania kasutabki“ ütleb kampaania elluviija, Taisi Kõiv.

Tervisekassa analüütika osakonna andmetel on Eestis üle 700 000 täisealise inimese, kes on vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, kuid kelle viimasest vaktsiinidoosist või läbipõdemisest on möödas juba liialt pikk aeg, mistõttu on nad viiruse eest suuresti kaitseta.

Kõigil soovijatel on võimalik endale vaktsineerimiseks aega broneerida, võttes ühendust oma perearstikeskusega või kasutades digiregistratuuri teenust, kui viimasest doosist või COVID-19 põdemisest on möödas vähemalt kuus kuud.

Inimesi nõustavad individuaalselt vaktsineerimise küsimustes eelkõige perearstid, kuid seda teevad ka kõik teised vaktsineerivad tervishoiuteenuse osutajad. Meditsiinilist nõu saab küsida perearsti nõuandetelefonil 1220 või Tervisekassa klienditeeninduse telefonilt +372 669 6630.