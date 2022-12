Vene portaal: Dmitri Medvedevi kuulsaid sotsiaalmeediapostitusi kirjutab tema abi, kellele makstakse hästi

Veebilehe TsIAN andmetel on ruutmeetri keskmine hind selles majas umbes 736 000 rubla (ligi 11 600 eurot), millest järeldub, et Ossipovi korter ei saa maksta alla 105 miljoni rubla. Viimase kolme aastaga on Ossipov ametlikult teeninud 42,8 miljonit rubla (673 000 eurot).