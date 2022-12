OTSEBLOGI | Zelenskõi: sõda lõpeb siis, kui Ukraina võidab, või siis, kui Venemaa seda tahab

Zelenskõi vastas üritusel The New York Times DealBook küsimusele, millal sõda tema arvates lõpeb. Zelenskõi sõnul on ukrainlased realistid ning mõistavad, et sõdivad Venemaaga ja nende territooriumil toimub kõige ulatuslikum sõjategevus pärast Teist maailmasõda, millega kaasnevad sõjakuriteod: piinamised, vägistamised ning raketilöögid tsiviilobjektide ja -infrastruktuuri vastu, vahendab UNIAN.

„Lõpeb siis, kui me võidame või kui Vene Föderatsioon seda tahab. Võib nii juhtuda, et Vene Föderatsioon tahab ainult siis, kui tunneb, et on nõrk, on isolatsioonis ja tal ei ole partnereid,“ ütles Zelenskõi.