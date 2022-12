OTSEBLOGI | ISW: Venemaa pusimine tähtsusetu Bahmuti all näitab, et ta ei ole midagi õppinud

Vene väed on ISW sõnul alates mai lõpust pidevalt raisanud oma lahingujõudu väikestele asulatele Bahmuti ümbruses ning on kuue jooksul edasi liikunud ainult mõne kilomeetri haaval. Venemaa jõupingutused Bahmuti all edasiliikumiseks on andnud tulemuseks Vene elavjõu ja tehnika jätkuva väljakurnamise. Nädalaid ja kuid tegeldakse suhteliselt tähtsusetute asulate hõivamisega. See operatsioonide muster meenutab Sjevjerodonetski ja Lõssõtšanski vallutamist. Venemaa jõupingutused on sellel joonel suuresti seisma jäänud joonel, kuhu jõuti juuli alguses.