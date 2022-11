KAART | Nursipalu harjutusvälja laienemine võtab 21 majapidamiselt ära kodu

Kuigi enamus harjutusvälja laienemist toimub riigimaa arvelt (umbes 75 protsenti laiendusest on riigimaa), siis paraku jääb laienduse sisse 217 eraomandisse kuuluvat maaüksust. Selle hulgas on ka 21 maaüksust, millel asub ka kellegi kodu. „Kuna tegemist on sealhulgas ka reaalsete kodudega, siis oleme valmis kulutama aega ja energiat, et leida kõigile osapooltele sobiv lahendus,“ selgitab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.