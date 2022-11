BTA kindlustuse Eesti filiaal on käivitanud jätkusuutlikkuse käigu ja liitunud Green Tiger’iga

„Meil on palju plaane. Kõige olulisem on, et meie meeskond oleks motiveeritud õppima ja seadma ambitsioonikaid eesmärke. Tänu Green Tigerile oli meil mitmeid koolitusi, samuti võimalus külastada teisi ettevõtteid (Green Tigeri liikmeid) ja saada kogemusi,“ rääkis G. Mae-Vello. Ta kinnitas, et sellised koolitused võivad anda palju väärtuslikke praktilisi kogemusi, kuidas jätkusuutlikkuse meeskonnas töötada, kuidas ettevõttes selline meeskond luua ja edukalt tegutseda või kuidas korraldada keskkonnasõbralikke üritusi.

„Hiljem kohtusime selle büroohoone halduriga, kus me töötame, ühe Green Tigeri asutajaga. Tahtsime mõista tema jätkusuutlikkuse eesmärke, oleme ju ise väga sõltuvad haldurist – küte, elekter, vesi ja muud teenused. Meil on väga vedanud, sest meie majahalduril on ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid ja ta on selles valdkonnas meist tublisti ees. See aitab meil paremini mõista oma väljavaateid ja seada selgemaid eesmärke. Samuti saame koos palju tõhusamalt jätkusuutlikkusele panustada,“ lisab G. Mae-Vello.