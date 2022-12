BTA kindlustuse Eesti filiaal käivitas jätkusuutlikkuse käigu ning liitus Rohetiigritega

„Meil on palju plaane, kuid kõige olulisem on, et meie meeskond oleks motiveeritud õppima ja seadma ambitsioonikaid eesmärke. Tänu Rohetiigrile on meil olnud mitmeid koolitusi. Samuti oleme saanud käia külas teistel Rohetiigriks olevatel ettevõtetel ning koguda teadmisi ja inspiratsiooni ka enda arenduste ja parenduste tegemiseks,“ rääkis Mae-Vello. Ta kinnitas, et sellised koolitused võivad anda palju väärtuslikke praktilisi teadmisi ja ideid, kuidas ka enda töökeskkonnas jätkustuutlikkust edendada, kuidas enda meeskonda selles vallas arendada ning kuidas ettevõttesiseseid üritusi jätkusuutlikult korraldada.