KUULA | „REAALSUSKONTROLL“ | Liisa Pakosta ja Ingrid Veidenberg: rahvas vaesub turbokiirusel, ent kus on valitsuse pikk plaan, kuidas olukorda päästa?

Selle asemel, et kembelda öid ja päevi Jüri Ratasega tema sügavalt isiklikel eraelulistel teemadel, et kas tantsusaates esinemine võis riivata Ratase abikaasa tundeid, võiks peaminister Kaja Kallas tulla välja valitsuse pika plaaniga, kuidas päästa Eesti inimesed vaesusesse langemisest ja ettevõtjad pankrotistumisest.

Saates peatutakse pikemalt toiduainete hindade enneolematult suurel tõusul ja arutletakse, kas valitsus peaks langetama toiduainete käibemaksu. Kui Soome langetab alates detsembrist kuni aprillini – kõige raskemal ajal – elektri käibemaksu 24 protsendilt kümnele protsendile, ja seda kõigile elektritarbijatele, siis meie peaministripartei sellist ideed ei toetanud, kuigi see oli valitsuses arutlusel. Endiselt pole ühtki meedet ettevõtjatele, kes teatavad igal nädalal üha uutest pankrottidest. Kõige müstilisem on riigiladviku ükskõiksuse juures, et valitseva partei reiting püsib endiselt kõrgel.