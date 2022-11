Järgmisel aastal ootab pealinna õpetajaid palgatõus

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn järgmisel aastal tõsta nii üldhariduskoolide, lasteaedade kui ka huvikoolide õpetajate töötasusid. „Õpetajate, tugispetsialistide, õpetaja abide, aga ka haridusasutuste muu personali palgatõusuks on järgmisel aastal ette nähtud täiendavaid vahendeid 23,5 miljonit eurot. Täpne palgamäära kasv sõltub ametikohast, kuid jääb see 10-24 protsendi vahele. Näiteks tõuseb lasteaiaõpetajate ja huvikooliõpetajate palga alammäär samas mahus nagu kooliõpetajatel ja tugispetsialistidel 1412 eurolt 1749 euroni kuus ehk 24 protsenti,“ selgitas abilinnapea.

Kiire hinnatõusu valguses loobub linn järgmisel aastal alampalga määraga seotud lasteaia kohatasu tõstmisest, sest perede majanduslik kindlustunne on vähenenud. „Arvestades üldist elukalliduse kasvu, jääb lasteaia kohatasu praegusele tasemele, et pakkuda tuge väikeste lastega peredele. Juba 2021. aastal muutsime lasteaia kohatasust vabastamise põhimõtteid ning kaotasime lasteaia kohatasu alates pere teisest lapsest,“ täpsustas Belobrovtsev. „Selle katteks on 2023. aasta eelarvesse kavandatud 4,6 miljonit eurot. Samuti panustame täiendavaid rahalisi vahendeid lasteaedade ja koolide toidukulu katmiseks, sest nii mõnelegi lapsele võib olla koolilõuna ainus soe toidukord päevas.“