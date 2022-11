Saksamaa justiitsminister: Nord Stream 2 toetamine oli Saksamaa panus sõja vallapääsemisse Ukrainas

„Teades, mida me teame täna, oli otsus Nord Stream 2-ga pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal edasi minna Saksamaa panus sõja vallapääsemisse Ukrainas,“ ütles Buschmann G7 justiitsministrite kohtumise avasõnavõtus Berliinis, vahendab Politico.

Buschmann lisas, et Saksamaa kohus on sellele tõele näkku vaadata ja teha õiged järeldused.

See avaldus on kaudselt vastuolus Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi seisukohtadega, kes on gaasijuhet kaitsnud. Veel mullu detsembris nimetas Scholz Nord Stream 2 „erasektori projektiks“.