Tagasivaade 2022. aasta olulisematele spordihetkedele

Lisaks kõigele jääb Pekingi taliolümpia meelde tänu tõsiasjale, et tegemist on hetkel viimase olümpiamänguga, millel said osaleda Vene Föderatsiooni lipu all võistlevad sportlased. 20.veebruaril lõppenud mängude järel möödus vaid 4 päeva, enne kui Venemaa ründas Ukrainat ning alustas sõjategevust.