Von der Leyen: EL püüab asutada erikohtu Venemaa sõjakuritegude jaoks

„Venemaa sissetung Ukrainasse on toonud kaasa surma, hävingut ja sõnul kirjeldamatuid kannatusi. Me kõik mäletame Butša õudusi. Hinnatakse, et seni on tapetud üle 20 000 tsiviilisiku ja üle 100 000 Ukraina sõjaväelase,“ ütles von der Leyen videoavalduses, vahendab Guardian. „Venemaa peab oma kohutavate kuritegude, sealhulgas agressioonikuriteo eest suveräänse riigi vastu maksma. Seetõttu, jätkates rahvusvahelise kriminaalkohtu toetamist, teeme me ettepaneku asutada erikohus, mida toetab ÜRO, et uurida Venemaa agressioonikuritegu ja selle üle õigust mõista. Me olema valmis alustama koostööd rahvusvahelise kogukonnaga, et saada sellele erikohtule kõige laiem rahvusvaheline toetus, mis on võimalik. Venemaa peab tekitatud hävingu eest ka rahaliselt maksma. Ukraina kannatatud kahju hinnatakse 600 miljardile eurole. Venemaa ja tema oligarhid peavad kompenseerima Ukrainale selle kahju ja riigi ülesehitamise kulud.“