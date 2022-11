Keskkonnast hooliv Põlvamaa ettevõte muudab torumehe ameti prestiižseks

Armastus keerukate tööde vastu

Põlvas asuv ettevõte teeb töid üle Eesti, kuid lõviosa tegevustest jääb lõuna poole. Töid tehakse nii all- kui peatöövõtuna. „Meie põhiline piirkond on Pärnust Peipsini. Meie väliosakond on just Pärnu maakonnas väga hästi tuntud,“ ütleb Lepasson. Sanbruno kliendiportfell on väga eripalgeline alustades lihtsast maainimesest ja lõpetades suuremate riigiettevõtetega. Välitööde osakonna hallata on reeglina Eesti riigi või kohaliku omavalitsusega seotud ettevõtted, kus enamik töid tuleb riigihangetega. Sisetööde osakonna pärusmaa on suurel määral korteriühistud ja uusehitised. Palju renoveeritakse kortermaju, kus tuleb konkureerida samuti riigihangete registris. Hooldusosakonna keskmine klient on pigem eraisik ehk maapiirkonna või linna tavaline inimene, kelle kodus käiakse segisteid ja WC-potte paigaldamas. Sõltumata töö iseloomust ja selle suurusest annab Sanbruno tehtud töödele alati kindla garantii. Kõik firma kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga. Lepassoni sõnul pole oluline mitte ainult töö kui niisugune, vaid ka kliendi edaspidine abistamine ning talle antav kindlustunne: „Me ei jäta kliente maha, vaid tagame talle edaspidise abi. Klient saab ka aastate pärast meie poole pöörduda ehk tema jaoks on meie uksed alati avatud.“