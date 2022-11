Soome ja Uus-Meremaa peaministrid pidid tõrjuma väidet, et kohtusid ainult samasuguse ea ja soo pärast

„Me kohtume, sest me oleme peaministrid,“ ütles Marin täna Aucklandis toimunud pressikonverentsil pärast seda, kui üks ajakirjanik viitas sellele, et mõned inimesed võisid arvata, et nad kohtuvad ainult samasuguse ea ja soo pärast, vahendab Guardian.

„Ma mõtlen, kas keegi on kunagi küsinud Barack Obamalt ja John Keylt, kas nemad kohtusid sellepärast, et on samasuguses vanuses,“ kommenteeris Ardern, viidates endisele USA presidendile ja endisele Uus-Meremaa peaministrile.

„Meil on loomulikult suurem meeste osakaal poliitikas, see on reaalsus, see, et kaks naist kohtusid, ei ole lihtsalt nende soo pärast,“ lisas Ardern.