OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa kaotab sel aastal tapetutena 100 000 oma sõdurit

Zelenskõi sõnul püüavad Vene okupandid vaatamata erakordselt suurtele kaotustele Donbassis peale tungida, Luhanski oblastis end kindlustada ja Harkivi oblastis edasi liikuda ning neil on plaanid edasiliikumiseks lõunas.

„Aga hoiame kaitset ja mis peamine, ei lase vaenlasel oma kavatsusi teoks teha. Nad on öelnud, et vallutavad Donetski oblasti kevadel, suvel, sügisel. Sel nädalal algab juba talv. Nad on pannud sinna oma regulaararmee, nad kaotavad seal igapäevaselt sadu mobiliseerituid ja palgasõdureid, nad kasutavad seal tõkkesalku,“ märkis Zelenskõi.