OTSEBLOGI | Wagneri värvatud vangid pannakse Bahmuti all igapäevaselt tormi jooksma

„Neid viiakse nagu „liha“ ilma relvadeta positsioonidele. Pärast toovad niinimetatud „kaamelid“ need relvad kohale enne käsku edasi joosta. Nad saavad automaadi ilma kuulivestide ja kiivriteta ja jooksevad meie positsioonidele tormi. Need on Vene zek’id, keda värbab Wagner. Just see toimub iga päev Bahmuti all,“ kirjutas Jermak. Jermaki sõnul kasutavad okupandid sadu selliseid inimesi lootuses, et neil õnnestub sellega Ukraina kaitset nõrgestada. Selle „liha“ selja taga on Jermaki sõnul kaadrisõjaväelased. „Hordis ei muutu miski. Inimesed on seal alati liha olnud, selleks ka jäävad, kuni ei tõsta pead,“ kirjutas Jermak.



Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas kolmapäeval, et osalise mobilisatsiooni raames läbis kahe kuuga väljaõppe üle 300 000 reservisti ja vabatahtliku.



Euroopa Liit püüab asutada ÜRO toetatud kohtu Venemaa Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimiseks ja nende üle õiguse mõistmiseks, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.