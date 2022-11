OTSEBLOGI | Ukraina andmeil valmistub Venemaa uueks mobilisatsiooniks

Hersoni linna tulistati mitmelasuistest raketiheitjatest. Ukraina kindralstaap märgib, et Venemaa jätkab Bahmuti suunal pealetungi ning mujal ehk Kupjanski, Lõmani, Novopavlivka, Hersoni ja Zaporižžja suunal tegelevad Vene väed kaitsega. Ukraina õhujõud on andnud kolmapäeval 15 lööki vastase relvaladude- ja süsteemide ning elavjõu koondumispunktide pihta, samuti kaks lööki õhutõrjesüstemide pihta. Raketi- ja suurtükivägi andis vastasele kaks lööki, märgitakse teates. „Vene territooriumil jätkuvad ettevalmistused järgmiseks mobilisatsioonilaineks, mis on määratud toimuma jaanuaris-veebruaris,“ lisab kindralstaap.

Õhtuses teates märgib Ukraina kaitseluure peavalitsus, et Venemaa tegeleb endiselt uuteks ulatuslikeks raketilöökideks valmistumisega. „Rakette valmistatakse lahingus kasutamiseks ette, neid kogutakse, see võtab aega,“ ütles kaitseluure esindaja Vadim Skibitskõi. „Kuna Vene Föderatsiooni laovarud vähenevad, kasutatakse Nõukogude Liidu ajal valmistatud vanu rakette ja need vajavad enne kasutamist teenindamist.



Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas kolmapäeval, et osalise mobilisatsiooni raames läbis kahe kuuga väljaõppe üle 300 000 reservisti ja vabatahtliku.



Euroopa Liit püüab asutada ÜRO toetatud kohtu Venemaa Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimiseks ja nende üle õiguse mõistmiseks, teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Erasõjafirma Wagner värvatud Vene vangid pannakse Donetski oblastis Bahmuti all igapäevaselt Ukraina kaitsejõudude positsioonidele tormi jooksma, teatas Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak Telegramis.

„Neid viiakse nagu „liha“ ilma relvadeta positsioonidele. Pärast toovad niinimetatud „kaamelid“ need relvad kohale enne käsku edasi joosta. Nad saavad automaadi ilma kuulivestide ja kiivriteta ja jooksevad meie positsioonidele tormi. Need on Vene zek’id, keda värbab Wagner. Just see toimub iga päev Bahmuti all,“ kirjutas Jermak.