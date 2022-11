OTSEBLOGI | Jermak: Wagneri värvatud vangid pannakse Bahmuti all igapäevaselt Ukraina positsioonidele tormi jooksma

„Neid viiakse nagu „liha“ ilma relvadeta positsioonidele. Pärast toovad niinimetatud „kaamelid“ need relvad kohale enne käsku edasi joosta. Nad saavad automaadi ilma kuulivestide ja kiivriteta ja jooksevad meie positsioonidele tormi. Need on Vene zek’id, keda värbab Wagner. Just see toimub iga päev Bahmuti all,“ kirjutas Jermak.