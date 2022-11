Politsei otsib Viljandimaal kadunud 34-aastast Olgat

Õhtul teatati politseile, et koju pole tulnud Olga, kellega lähedased olid viimati ühenduses hommikul kella 11 paiku. Naine lahkus umbes sel ajal töö juurest ja liikus teadmata suunas.

Ta võib sõita punast värvi Volkswagen Jetta sõiduautoga, mille numbrimärk on 835 MKK. Telefonitsi ei ole Olgat võimalik kätte saada ning selline lahkumine on Olgale tavapäratu.

Politsei kogub infot naise võimalike viibimiskohtade ja liikumissuundades osas. Naise isikukirjeldus on edastatud kõikidele piirkonna patrullidele. Olga on 163 cm pikk ning saleda kehaehitusega. Naisel on pikad tumedat värvi juuksed ning ta kannab ninas ehet.