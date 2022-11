Lätit raputab korruptsiooniskandaal. Arreteeriti keskvalimiskomisjoni juht

7. novembril alustas KNAB kriminaalmenetlust seoses mitmete Läti keskvalimiskomisjoni tehtud hangetega, mille on võitnud tehnoloogiafirma SOAAR. 22. novembril pöörduti korruptsioonikaasusega kohtusse.

Kokku kahtlustatakse korruptsiooniprotsessis kümmet inimest, kelllest kuus on riigiametnikud, teatas Läti riiklik uudisteagentuur LETA.

KNAB toonitas, et kohtueelse uurimise käigus ei tuvastatud asjaolusid, mis seaksid kahtluse alla oktoobris toimunud 14. seimi valimiste legitiimsuse.

Berzina vabastati vahetult pärast vahistamist. Lähiajal peab seim keskvalimiskomisjoni uue koosseisu otsustama ning Berzina on juba teatanud, et ei kavatse uueks ametiajaks kandideerida, kirjutab Läti Delfi .

SOAAR on viimastel aastatel võitnud miljonite eurode eest hankeid. Ettevõttest on saanud keskvalimiskomisjoni üks peamiseid teenusepakkujaid, kes on taganud valimiste läbiviimiseks vajalikku tehnilist tuge ja arendanud Läti elektroonilist valimissüsteemi.