Kultuuriminister Hartman Euroopa kolleegidele: Vene propaganda ei tohi levida ka satelliitide kaudu

„Rõhutasime koos Balti ja Poola kolleegidega, et Venemaa propagandaga võitlemises peab veelgi rohkem koostööd tegema ning selle levi takistama kõikvõimalikes meediumites, sealhulgas satelliitide kaudu. Kremli rahastatud propagandakanalid on infosõja relvad, mitte vaba meedia, nagu meie Euroopas sellest aru saame. Pean eriti oluliseks ka Ukraina sõja tõttu tõusnud energiahindade pärast hädas olevate kultuuriasutuste toimetuleku teemat, mille tõstatas jõuliselt Saksamaa kultuuriminister“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.

„Rõhutasin kolleegidele, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ei ole kohta Eestis toimuvatel rahvusvahelistel kõrgetasemelistel võistlustel ning kutsusin kõiki spordiorganisatsioone üles meie eeskuju järgima. Euroopa Liit saab siin võtta suurema rolli, et seda põhimõtet ka teiste mandrite organisatsioonidele ja riikidele selgitada, kelleni on igal Euroopa riigil üksikuna märksa keerulisem jõuda. Samuti rõhutasin, et spordil saab olla suur roll Ukraina sõjapõgenike lõimumisel ühiskondadesse,“ lisas Hartman.