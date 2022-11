KAART JA VIDEO | Hawaiil hakkas purskama maailma suurim tegevvulkaan Mauna Loa. Ohtu asulatele esialgu ei ennustata

„Laavavoolud ei ähvarda ühtki nõlvadel asuvat kogukonda ja kõik viitab sellele, et purse jääb kirde riftitsooni,“ teatas USGS, vahendab CBS News.

Eile pärastlõunal toimunud pressikonverentsil ütles Hawaii vulkaaniobservatooriumi juhtivteadlane Ken Hon, et ei oodata, et laava jõuaks kagu riftitsooni, kus on rohkem elanikke.

Mauna Loa on USGS-i andmetel alates 1843. aastast pursanud 33 korda. Viimati toimus see 1984. aastal, kui laava jõudis veidi enam kui seitsme kilomeetri kaugusele saare suurimast, Hilo linnast.

Honi sõnul on nüüdne laavavool väga sarnane 1984. aasta omaga ja see võib potentsiaalselt ohustada asustatud piirkondi Hilo ümbruses.

„Me räägime umbes nädalast, enne kui ootame laava jõudmist kuhugi selle suuna lähedale,“ ütles Hon. „Me loodame, et see on võrreldav 1984. aasta purskega selles mõttes, et muutub ajapikku viskoossemaks ja jõuab tasasematele nõlvadele, mis seda aeglustavad, ja see tegelikult hoidiski ära laava Hilosse jõudmise.“

Hon avaldas lootust, et kuigi laavavool on suur ja võimsat vaatepilti pakkuv sündmus, võtab see enda alla väikese osa saarest ning sellel on väike mõju saare elanikele ja külalistele.

Siiski paluti Hawaii saare elanikel olla ohtlikeks olukordadeks valmis.

Mauna Loa tähendab hawaii keeles „pikka mäge“, mis on sobilik, sest selle ulatus saare lõunarannikust kraatri ääreni on umbes 120 kilomeetrit.