Siseminister Läänemets: pakun uue kandidaadi PPA juhi kohale välja järgmiseks nädalaks

„Kuna peaminister ütles eelmine nädal avalikult, et minu valitud kandidaati ta ei toeta, siis eks ta nii on, et pakun uue,“ märkis siseminister Lauri Läänemets (SDE) Delfile. „Koalitsiooni sees peab toetus olema. Järgmiseks nädalaks teen uue pakkumise.“