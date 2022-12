Uus Mate 50 Pro nutitelefon – võimas jõudlus kauakestva aku ja stiilse disainiga

Tulevikutelefoni disain

Et kasutajate jaoks on telefoni välimus ja esteetika ning käes hoidmise tunne muutumas üha olulisemaks, peavad arendajad pöörama võimsa sisu juures üha rohkem tähelepanu ka nendele aspektidele. Nii näiteks on nutitelefoni puhul üha olulisemaks näitajaks see, kui õhukese korpuse sisse on suudetud mahutada võimas sisu, kui oskuslikult ja visuaalselt maitsekalt on paigutatud seadmele võimsad kaamerad või mis tekstuuriga on telefoni tagumine kaas. Näiteks Huawei lipulaeval Mate 50 Pro on kasutatud kosmosest inspireeritud ringjat sümmeetriat, kuhu on paigutatud telefoni neli võimsat tagumist kaamerat, ilma et tekiks mingeidki ebaloomulikke kumerusi või servasid. Samamoodi asuvad seadme esiekraanil kaks tipptasemel esikaamerat, ilma et need kuidagi kasutuskogemust segaks või ekraanipinda vähendaks. Samal ajal on aga peente detailide pind töödeldud nii, et komponendid oleksid võimalikult kriimustuskindlad. Telefoni vastupidavust kinnitab ka asjaolu, et näiteks oranž mudel on kuni 6 meetri sügavusel veekindel.