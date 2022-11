Praegune majandusolukord on kõikuma löönud ka kindlustusvaldkonna

Üheks ilmestavaks näiteks on 2022. aasta kevadel juhtunu, mil tormi tõttu lendas ühelt Eesti koolihoonelt osa katust pealt. Lõplikud taastamistööde hinnad kujunesid 30% arvatust kõrgemaks. Kui esialgu hinnati võimalikeks kuludeks 30 000 eurot, siis tegelikkuses küündis katuse osaline taastamine koguni 40 000 euroni.

Kuna sellised äärmuslikud ilmastikutingimused on meie kliimavöötmes muutunud aina tihedamaks, on üha olulisem, et kindlustusvõtja veenduks nii valitud kindlustustingimustes kui ka -summades. Viimane peaks vastama tegelikkusele ja nendele hindadele, mis päriselt kahjude taastamiseks kuluvad.

Teiseks peab BTA Kindlustus oluliseks keskkonnasäästlikku mõtteviisi, mis on muusea ka kindlustusettevõtte üheks strateegiliseks põhifookuseks. Lisaks ettevõttesisesele juurutamisele nähakse selles aina suuremat potentsiaali ka kliendisuhtluses ja kahjukäsitluses. See tähendab seda, et kõikides võimalikes kahjukäsitluse etappides eelistatakse keskkonnasäästlikke lahendusi, mis vastaksid nii kliendi ootustele kui aitaksid taastada ka kahjueelse olukorra. Aga nendegi lahenduste valimisel tuleb arvestada sellega, et pakutud kindlustussumma võib jääda alla tegelikele taastamiskuludele.

Vaatamata sellele, et kindlustuslepingutes on lubatud alakindlustus 10–20%, on ehitushindade kasv lubatava alakindlustuse määra ületanud. See tähendab, et kahju hüvitamisel rakendatakse ka kahjusumma vähendamist. Sellest tingituna on äärmiselt oluline, et tehakse kindlaks võimalik summa, mida on tarvis ehitiste taastamiseks praeguses turuolukorras.