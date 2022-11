Prigožin kinnitas, et Ukrainas hukkunud sambialane oli Wagneri värvatud

„Ma mäletan seda poissi hästi. Ma suhtlesin temaga Tveri oblastis ja esitasin talle küsimuse: „Milleks sulle see sõda? Sa võid paari aasta pärast ennetähtaegselt välja saada, varsti oled kodus ja näed oma lähedasi. Milleks sa lähed? Võimalus surma saada on ju küllaltki suur. Pea seda meeles.“ Ja tema vastas, mida ma ootasingi. Ta ütles: „Teie, venelased, olete aidanud meil, aafriklastel, palju aastaid sõltumatust saada. Kui meil oli raske, ulatasite te meile käe ja teete seda edasi ka praegu. Erasõjafirma Wagner päästab tuhandeid aafriklasi ja kui ma sõidan koos teiega sõtta, on seda ilmselt vähem, kui ma jõuan meie võlgu tasuda. Ja kui ma jään ellu, õpin võitlema oma kodumaa eest. Ja veel midagi, see on minu jaoks suur au, ma tean Wagnerit ainult kuuldu kaudu, aga võin saada üheks teist,“” teatas Prigožin.